Футболист Кержаков признался, что уехал из России потому, что ему было страшно

Экс-нападающий российской сборной по футболу Александр Кержаков уехал из России осенью прошлого года вместе со своей супругой.

Лучший бомбандир в истории российского футбола заявил, что не эмигрировал, а уехал за рубеж на некоторое время.

Кержаков объяснил свой отъезд тем, что появилась возможность уехать у него и его жены, и они это сделали. Пара поехала туда, где тепло, желая побыть какое-то время подальше от России

Спортсмен вспомнил, что ему и его возлюбленной было очень тяжело. Он признался, что испытывал страх, пытаясь себе объяснить, что происходит, но ответов найти не мог.

Александр отметил, что ни он, ни его супруга не открещивались от родины.

Откровениями по поводу звезда футбола поделился в эфире Ютуб-канала журналиста Нобеля Арустамяна

Последним местом работы футболиста был клуб "Кармиотисс" (Кипр), где он задержался всего на 2 месяца.