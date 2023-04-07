Садовод со стажем рассказал про все обязательные обработки яблонь и груш весной

Болезни и паразиты - две основных проблемы каждого дачника, который борется за свой урожай. В апреле самое время заняться профилактическими обработками сада.

Расскажем, как позаботиться о грушах и яблонях.

Если затянуть с обработками, но вредители очень скоро начнут просыпаться и атаковать плодово-ягодные деревья. Паразиты в мгновение ока размножатся по саду.

Первое опрыскивание делаем ранней весной, дождавшись стабильного потепления до +5 градусов. Снег уже должен сойти.

Сначала нужно провести санитарную обрезку, удаляя плохие ветки - старые, засохшие, больные, с повреждениями.

Если обнаружили мох или лишайники на побегах и стволе, убрать их поможет скребок из дерева.

Когда с обрезкой покончено, смажьте участки срезов садовым варом или другим подобным составом. Потом очистите мусор у приствольного круга и побелите стволы.

Вот теперь уже можно делать обработку бордоской жидкостью 3%. После этого дерево почти не рискует заразиться грибковым заболеванием.