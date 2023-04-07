Бывалый огородник рассказал, как он борется с муравьями на дачном участке и в доме

Муравьи доставляют массу хлопот, основывая свои колонии в жилых домах или по всей площади земельного участка.

Вывести их непросто, но есть один эффективный и простой способ, который не один опытный дачник уже проверил на деле.

Приготовьте сахарный сироп, можно заменить его небольшим количеством домашнего или магазинного варенья, повидла, любого десерта.

Смешайте сладкое угощение с половиной чайной ложки борной кислоты, туда же добавьте чайную ложечку дрожжей хлебопекарных (сухих сыпучих или сырых прессованных).

Такое лакомство предложите своим нежеланным гостям, поместить небольшие порции надо во всех местах, где муравьи скапливаются чаще всего.

Отведав такого десерта, насекомые очень скоро погибнут, и ваш дом снова станет чистым и уютным.