Капуста всем на зависть: какие секреты помогут вырастить тугие здоровые кочаны

Какие секреты помогают опытным дачникам из года в год рассчитывать на отличный урожай капусты, получая при этом крупные, тугие кочаны?

Нужно уделять особое внимание деталям. К примеру, высаживать рассаду в мае - в пасмурный день либо во второй половине дня. Лунки для этого подготовить заранее, а корни растения - обработать для лучшей приживаемости стимулятором роста.

В каждую лунку нужно заложить по 5-6 гранул суперфосфата, 1 ст.л. древесной золы, по хорошей щепоти перегноя и мелко порезанных и подсушенных очистков картофеля (капуста любит крахмал), все смешать с грунтом.

Обильно полить и мульчировать грядки. Очистки взять без глазков, чтобы они не проросли в неподходящий момент в неподходящем месте. Чтобы отпугнуть вредителей, между рассадой капусты нужно высадить корневой сельдерей.

Через три недели после посадки нужно подкормить растение. Для этого 20 г суперфосфата, по 10 г мочевины и хлористого калия растворить в 10 л воды. Пролить по поллитра под куст.

Вторую подкормку нужно провести через 2 недели после первой. Для этого 1 стакан золы заливть 1 л воды, настоять 4 дня, процедить и развести в 10 л воды, добавив немного перепревшего навоза. Пролить по 1 л под куст.