Огородный эксперт рассказал про самое лушчее место для высадки клубничных кустов

Итак, выбираем место, где клубнике будет комфортно.

Почва должна быть или легкая суглинистая или супесчаная. На песчаной земле или излишне рыхлой горной почве клубника растет плохо.

Хороший вариант - слабокислая почва, слишком закисленная земля не приведет к достойному урожаю. Ягод вырастет мало, будут мелкие и кислые.

Плохая идея высаживать клубнику на место, где высоко проходят грунтовые воды.

Иначе растение постоянно будет получать избыток воды, столько влаги ухудшает урожайность, портит вкус ягоды.

Вот если грунтовые воды расположены на низком уровне, это очень хорошо, здесь клубнике понравится.

Вывод: старайтесь сажать ягодник на возвышенном месте. Если естественных возвышенностей нет, то их можно создать искусственным путем. Для этого специальную насыпь.