Романа Костомарова оставят в реанимации до июня

Легендарный фигурист Роман Костомаров пошел на поправку. Однако, как сообщает СтарХит, его организм так ослаб, что о выписке речи не идет.

Он пока будет в реанимации, минимум два-три месяца. Это не значит, что ситуация критическая. Роман в сознании, с каждым днем ему лучше и лучше. Ссйчас идет плановая подготовка спортсмена к операции по протезированию, это довольно сложная история, — цитирует издание слова источника.

Сам олимпийский чемпион утверждает, что готов к протезированию и реабилитации. Как пишут СМИ, 46-летний фигурист мечтает выписаться из клиники.

Не так давно появились новости, будто Костомарова переводят в немецкую клинику. Жена и мама Костомарова опровергли эти слухи. Они заявили, что Роман останется под присмотром российских медиков.

В нашей семье это не обсуждалось, и не обсуждается. Не знаю, откуда берется подобная информация: никаких переездов в Германию и другую клинику. Лечение идет по плану, с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного для Романа направления, — заявила Оксана Домнина.

И попросила не распространять ложную информацию.