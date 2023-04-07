Знающий огородник назвал причины появления горечи в редисе и типичные ошибки дачников

Если у вас уже не в первый раз вырастает горький редис, пора выяснить, в чем дело, и найти свои ошибки.

О самых частых недочетах огородников рассказал специалист в области разведения овощных культур с многолетним стажем.

Важное значение, конечно, имеет сорт. Если вы заведомо подберете сладкие сорта, вряд ли они у вас вырастут горькие корнеплоды.

Берите, например, такие проверенные разновидности - "Кармен", "Меркадо".

Кроме того, что редис вырастает горьким, он еще при этом обычно мелкий, кривой, очень твердый и пересушенный. Чтобы избежать таких проблем, изучите возможные причины.

Полив нужен в большом объеме, обязательно дважды в неделю, можно и больше, если требует ситуация.

Место для редиса нужно выбрать с умом. Берите рыхлую, воздушную, плодородную почву. Чаще рыхлите землю, это простое действие должно войти в привычку.

Обязательно высаживайте семена на расстоянии друг от друга, если этого не сделали, проредите редис потом.

Если корнеплоды растут свободно, они большими в итоге не будут, так и останутся мелкими и неказистыми.