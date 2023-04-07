Эвелина Бледанс снялась обнаженной в честь своего дня рождения

Актриса и телеведущая 5-го апреля отметила 54-ый день рождения. Эвелина Бледанс вместе с младшим сыном Семеном отдыхает в Тайланде на острове Пхукет, сообщает Рrozvezd.info.

Хотя звезда в разводе и ребенка с синдромом Дауна воспитывает одна, она продолжает эпатировать публику, появляясь в откровенных нарядах.

В честь своего дня рождения одна из наиболее сексуальных актрис российского кино решила устроить фотосессию на пляже в стиле ню. Фото Эвелина выложила в соцсети, оно набрало уже более 20 тысяч лайков. Снимок Бледанс подписала кратко:

Вселенная, благодарю. Я родилась! Любите меня выше неба!

Коллеги по шоу-бизнесу забросали ее комплиментами, певица Валерия прислава свои поздравления и назвала прекрасной. Но поклонники обрушились на Бледанс волной хейта.