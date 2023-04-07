Знающий дачник назвал чудо-подкормку для рассады, от которой томаты дадут обильный урожай

Предлагаем проверенное средство, которое одобрили многие опытные дачники и пользуются не один год.

Рассада будет благодарна и вырастет как на дрожжах, крепкой и здоровой.

Приготовьте банку на три литра, заполните ее водой, туда добавьте сахар - две столовые ложки, дрожжи - пакетик сухого порошка. Теперь перемешиваем и настаиваем.

Сверху у горлышка банки образуется пена.

Десятилитровое ведро заполняем очистками, берем 1 кг шкурок от картошки, они должны быть предварительно высушены. Туда же вливаем 5 л воды.

Настаиваем, чтобы шкурки разбухли. Потом в это же ведро заливаем банку с дрожжевой настойкой. Держим весь состав еще неделю в теплом месте.

Готовый концентрат разводим водой 1:10. Поливать питательным раствором можно томаты или другие овощи.