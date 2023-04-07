Цветовод, любитель роз, рассказал о простых способах избавления цветов от тли

Насекомые буквально обескровливают растения, забирая все соки и жизненные силы. Тля мгновенно распространяется по участку, подвергая риску не только розы, но и другие растения.

Чаще всего тля появляется на цветах в конце весны - начале лета.

Поэтому в этот период цветоводы должны быть предельно внимательны, осматривать каждое растение, чтобы не пропустить начальные признаки заражения паразитом.

Чем бороться? Препараты: Актара, Танрек, Искра. Но это химия, и ее лучше применять, если розы растут вдали от плодовых культур.

Народные методы

Молоко - 100 мл, вода - 1 л, йод - 0,5 мл. Хорошее средство для опрыскивания.

Мыльная вода: растворяем в воде кусочек хозяйственного или дегтярного мыла. Полученной жидкостью опрыскиваем розовый куст.

Нашатырный настой: на 10 л воды берем две столовые ложки аммиака, туда же вносим пару ложек мыла или моющего средства.