Лучшие маринады для шашлыка: мясо гарантировано получится вкусным и сочным

1. С уксусом и лимоном

В 1 л охлажденной кипяченой воды добавить 2 ч.л. соли, 1,5 ч.л сахара, черный и красный перец по вкусу, 4 ст.л. уксуса (9%). В таком маринаде мясо держат минимум 3-4 часа.

2. Соевый маринад на скорую руку

Этот рецепт используют, когда на приготовление шашлыка мало времени. Несмотря на быстрый способ, с таким маринадом шашлык получается отменным.

В 200 мл соевого соуса добавить черный молотый перец по вкусу, 1 головку чеснока, пропущенную через пресс, пряные травы и розмарин.

Через 3 часа мясо можно запекать на углях.

3. Майонезный маринад

250 г майонеза смешать с 0,5 ч.л. смеси перцев, добавить по вкусу соль и кориандр. Луковицу натереть на мелкой терке и также добавить к маринаду. Выдержать мясо в маринаде не менее 4-х часов.

4. Гранатовый маринад с аджикой

В 0,5 л гранатового сока, добавить 100 мл майонеза, соль по вкусу, 50 г острой аджики и 100 мл соевого соуса.

В таком маринаде мясо для шашлыка нужно держать не менее 10 часов.