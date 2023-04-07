В свое время Маск очень расстроился, что Билл Гейтс купил электрокар Porsche

15:32 2023-04-07

Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, обзавелся электрокаром – спортивным седаном Porsche Taycan.

Гейтс, один из основателей гиганта Microsoft, приобрел свое первое авто на электротяге – спортивный седан Porsche Taycan. Ютубер Маркус Браунли решил узнать у самого Билла Гейтса, что он думает о своем новом авто.

Пожилой миллиардер признался, что автомобиль ему очень и очень понравился.

Гейтс похвалил Tesla за то, что они используют экологически чистые технологии на производстве, но подчеркнул, что сознательно отказался от автомобиля Telsa.

Хотя Билл и любит свой новый Porsche Taycan, однако он считает, что электрокары до сих пор проигрывают бензиновым авто из-за небольшого запаса хода.

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    Один из фанатов электромобилей написал Илону Маску в twitter, что его расстроила критика со стороны Билла Гейтса в адрес Tesla.

    Также он посчитал, что Билл Гейтс очень уважаемый и умный человек, поэтому американцы могут прислушаться к его мнению.

    Однако Илон Маск не растерялся и ответил шуткой. Хотя ему написали, что Билл Гейтс умен, он сказал, что беседовал с ним и это было не впечатляюще.