В свое время Маск очень расстроился, что Билл Гейтс купил электрокар Porsche

Гейтс, один из основателей гиганта Microsoft, приобрел свое первое авто на электротяге – спортивный седан Porsche Taycan. Ютубер Маркус Браунли решил узнать у самого Билла Гейтса, что он думает о своем новом авто.

Пожилой миллиардер признался, что автомобиль ему очень и очень понравился.

Гейтс похвалил Tesla за то, что они используют экологически чистые технологии на производстве, но подчеркнул, что сознательно отказался от автомобиля Telsa.

Хотя Билл и любит свой новый Porsche Taycan, однако он считает, что электрокары до сих пор проигрывают бензиновым авто из-за небольшого запаса хода.