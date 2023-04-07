Автогонщики-чемпионы, которые занимались картингом

Картинг - спорт, который захватил миллионы сердец. Многие подростки, которые любят скорость занимаются этим спортом и постепенно улучшают свои навыки.
Картинг - спорт, который захватил миллионы сердец. Многие подростки, которые любят скорость занимаются этим спортом и постепенно улучшают свои навыки.
Михаэль Шумахер
Наверно, это самый знаменитый гонщик последних десятилетий. Он семь раз становился чемпионом Формулы 1.
За руль карта он сел ещё в четыре года, а в 14 уже получил лицензию гонщика. Уже через год он стал первым в гонке молодых пилотов.
Льюис Хэмилтон
Этот гонщик является самым высокооплачиваемым в мире. Он четырежды выигрывал в Формуле. Ему было всего 5-6 лет, когда он сел за руль карта, а уже в 8, он впервые поучаствовал в гонке.
Более 12 лет он занимался картингом и только в 2007 году он стал гонщиков F-1.
Айртон Сенна
Это ещё один легендарный гонщик. Он родился в Бразилии и получил прозвище “Волшебник” за свои невероятные возможности на трассе.
Он считал картинг идеальным способом научиться экстремальному и скоростному вождению. Он часто ездил на картах уже будучи чемпионом Формулы. Сенна погиб в 1994 году.