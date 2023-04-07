Автогонщики-чемпионы, которые занимались картингом

За руль карта он сел ещё в четыре года, а в 14 уже получил лицензию гонщика. Уже через год он стал первым в гонке молодых пилотов.

Наверно, это самый знаменитый гонщик последних десятилетий. Он семь раз становился чемпионом Формулы 1.

Льюис Хэмилтон

Этот гонщик является самым высокооплачиваемым в мире. Он четырежды выигрывал в Формуле. Ему было всего 5-6 лет, когда он сел за руль карта, а уже в 8, он впервые поучаствовал в гонке.

Более 12 лет он занимался картингом и только в 2007 году он стал гонщиков F-1.