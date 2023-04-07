Автогонщики-чемпионы, которые занимались картингом

15:38 2023-04-07

Любовь к скорости у многих проявляется еще в том возрасте, когда нельзя иметь водительские права. Ребята, которые сталкиваются с этим, садятся за руль карта.

Картинг - спорт, который захватил миллионы сердец. Многие подростки, которые любят скорость занимаются этим спортом и постепенно улучшают свои навыки.

 

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    Михаэль Шумахер

    Наверно, это самый знаменитый гонщик последних десятилетий. Он семь раз становился чемпионом Формулы 1.

    За руль карта он сел ещё в четыре года, а в 14 уже получил лицензию гонщика. Уже через год он стал первым в гонке молодых пилотов.

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    Льюис Хэмилтон

    Этот гонщик является самым высокооплачиваемым в мире. Он четырежды выигрывал в Формуле. Ему было всего 5-6 лет, когда он сел за руль карта, а уже в 8, он впервые поучаствовал в гонке.

    Более 12 лет он занимался картингом и только в 2007 году он стал гонщиков F-1.

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    Айртон Сенна

    Это ещё один легендарный гонщик. Он родился в Бразилии и получил прозвище “Волшебник” за свои невероятные возможности на трассе.

    Он считал картинг идеальным способом научиться экстремальному и скоростному вождению. Он часто ездил на картах уже будучи чемпионом Формулы. Сенна погиб в 1994 году.