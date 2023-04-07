Пять самых странных соревнований со всего света

Когда вы услышите, что жители какой-то страны странные, то не верьте, странностей хватает у всех национальностей.
Мы сделали подборку самых странных соревнований со всего мира.
Когда вы услышите, что жители какой-то страны странные, то не верьте, странностей хватает у всех национальностей.
Мы сделали подборку самых странных соревнований со всего мира.
В Америке каждый год проходит гонка гребцов, которые плывут не на лодках, а на тыквах. Эти абсурдные соревнования насчитывают четыре этапа.
При этом спортсмены должны быть одеты в костюм какого-либо персонажа.
В той же Америке в городе Клинтон проходит фестиваль яичек, на котором люди соревнуют в поедании бычьих семенников.
Побеждает тот, кто съел больше яиц за десять минут.
В Финляндии баня стала не только развлечением, но и соревнованием. «Спортсмены» борются так. Четыре человека заходят в баню и сидят при постоянно повышающейся температуре.
Повышение температуры начинается с 110 градусов. Кто дольше всего продержался, то и выиграл.
Шахбокс очень популярен в России и Европе.
Спортсмены сначала играют в шахматы, потом выходят на ринг и так, пока один из них не накаутирует другого или не выиграет его в шахматах.
Британский юмор славится своей странностью. Это подтверждает тот факт, что в Великобритании проходит чемпионат по кривлянию.
Побеждает самый смешной «спортсмен».