Пять самых странных соревнований со всего света

15:39 2023-04-07

Чем только люди не соревнуются. И кривляниями, и временем, которое могут выдержать в бане. Вот подборка самых странных соревнований со всего мира.

Когда вы услышите, что жители какой-то страны странные, то не верьте, странностей хватает у всех национальностей.

Мы сделали подборку самых странных соревнований со всего мира.

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    В Америке каждый год проходит гонка гребцов, которые плывут не на лодках, а на тыквах. Эти абсурдные соревнования насчитывают четыре этапа.

    При этом спортсмены должны быть одеты в костюм какого-либо персонажа. 

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    В той же Америке в городе Клинтон проходит фестиваль яичек, на котором люди соревнуют в поедании бычьих семенников.

    Побеждает тот, кто съел больше яиц за десять минут. 

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    В Финляндии баня стала не только развлечением, но и соревнованием. «Спортсмены» борются так. Четыре человека заходят в баню и сидят при постоянно повышающейся температуре.

    Повышение температуры начинается с 110 градусов. Кто дольше всего продержался, то и выиграл. 

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    Шахбокс очень популярен в России и Европе.

    Спортсмены сначала играют в шахматы, потом выходят на ринг и так, пока один из них не накаутирует другого или не выиграет его в шахматах.

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    Британский юмор славится своей странностью. Это подтверждает тот факт, что в Великобритании проходит чемпионат по кривлянию.

    Побеждает самый смешной «спортсмен».