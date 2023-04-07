Диетолог Арзамасцев рассказал о самых вредных орехах, способных привести к раку

Нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью "Москва 24" рассказал о том, что орехи, которые на протяжении нескольких дней, а тем более недель лежали на прилавке, употреблять в пищу нельзя.

В таких орехах скапливается огромное число трансжиров (самых вредных пищевых жиров). Эти вредные вещества повышают уровень "вредного" холестерина и риск развития атеросклероза, разрушают печень, провоцируют появление раковых опухолей.

Врач подчеркивает, что "страшны" не сами орехи, а то, как их обрабатывают. По словам эксперта, фанаты ЗОЖ в курсе таких подробностей, а те, кто не задумывается, что класть в рот, нет.

Ранее на тему орехов рассуждала Главный диетолог Департамента здравоохранения РФ Антонина Стародубова. Медик заявила, что орехами не стоит увлекаться.

Дневная норма для тех, кто не страдает от лишнего веса (орехи очень калорийны), 30 грамм орехов в день. Лучше предпочтение отдать не сушеному продукту, а в свежем виде.