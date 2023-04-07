Кучера поддержал Нагиева в нежелании быть ведущим премии МузТВ

Оскар Кучера решил высказаться по поводу отказа Дмирия Нагиева выступать в качестве ведущего премии популярного канала МузТВ.

Напомним, что Нагиев не раз вел торжественный концерт, но на этот раз ответил представителям вещателя категорическим отказом.

Дмитрий выразил надежду, что когда-нибудь настанут времена и он придет и наградит действительно самых-самых исполнителей в России.

Кучера в ответ на слова коллеги похвалил его, назвав красавчиком. Актеру понравилось, как звезда экрана жестко ответил тем, кто, видимо, "так же жестко ему что-то предложил".

Оскар убежден, что отказ Дмитрия выступать на мероприятии имеет только личные мотивы, а его политическая позиция здесь совершенно ни при чем.