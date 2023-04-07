Ядовитое растение, которое легко перепутать с редькой, убило мужчину и его племянницу

Дядя выкопал корень, приняв его за съедобную редьку. Сам съел и 10-летнюю племянницу угостил. Мужчина умер сразу. Девочку пытались спасти врачи, но тщетно.

Цикута - одно из самых ядовитых растений средней полосы.

Растение выглядит безобидно и его легко спутать с обычными травами, а корневище действительно смахивает на редьку или брюкву. Кстати, это самая ядовитая часть.

Ни вид, ни вкус, ни запах ничем не выдают смертельную угрозу. У цикуты приятный морковный запах и вкусное корневище.

Яд начинает действовать уже через несколько минут. Вызывает тошноту, рвоту и колики в животе. Следующий этап - судороги.

Растет цикута в болоте, грязи, топких местах. Но иногда ее можно встретить и в собственном огороде!