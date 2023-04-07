Заядлый огородник рассказал, что он кладет в ямку при посадке капусты, чтобы уродилась на славу

Когда высаживаем рассаду капусты, добавляем обязательно в ямку перегной. Туда же положите чайную ложку суперфосфата, столовую ложку измельченной скорлупы яиц.

Кто-то кладет в лунку горчицу, тоже чайную ложечку, чтобы защитить растения от вредителей.

Когда все добавили, хорошо размешайте и полейте. Вода должна быть горячей. Еще лучше, если это будет легкий марганцевый раствор.

Когда ямка остынет от горячей воды, можно помещать в нее рассаду. По завершении процесса поливаем каждый день 4 дня. Потом уже реже, раз в три дня.

Когда прошло 2 недели, готовьте питательный поливочный раствор. Понадобится столовая ложка удобрения с азотом, 10 л воды. Под каждый саженец льем до 300 мл жидкости.

Ждем еще 2 недели, теперь даем капусте суперфосфат. На 10 л воды добавляем 2 ст. л. Каждому растению нужно по литру.

Дальше уход такой: каждые две недели поливы раствором на основе коровяка. От гусениц обрабатываем водичкой, настоянной на шелухе лука.