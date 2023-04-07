Брэд Питт разрешил столетнему соседу бесплатно пожить в его доме

Голливудский мачо, как выяснилось, способен на широкие жесты. Брэд Питт в 1994 году купил дом в Лос-Фелисе Калифорнии. И захотел приобрести несколько соседних участков, чтобы расшить свое поместье, сообщает Космополитен.

Свой особняк в сообществе на Голливудских холмах коллеге продала актриса Кассандра Петерсон, известная публике в образе Эльвиры - повелительницы тьмы в фильмах и сериалах.

71-летняя звезда сегодня рассказала о щедрости Питта. Оказывается, один из особняков принадлежал мужчине, которому в момент продажи недвижимости было около 90 лет.

Питт подружился с почтенным соседом, который тяжело переживал смерть любимой жены. Актер предложил старику проживать в доме до самой смерти, без оплаты аренды.

Он был очень добр к этому человеку. Джон после смерти жены остался в привычном доме, уже принадлежавшему Брэду. Я знаю, что Питт позволил ему там жить, не платя - пока он не умрет. Это было забавно, так как Джон дожил до 105-ти лет. Представляю, что Брэд думал: он ожидал, что это может случиться в любую минуту, — вспомнила Кассандра.

Актриса долгое время была ближайшим соседом Питта до того, как согласилась уступить коллеге участок за хорошую цену. Звезда призналась, что Брэд был идеальным соседом, причем не только для дедушки Джона, а и для нее.