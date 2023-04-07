Онколог Нидаль назвал первые признаки рака пищевода

Врач-онколог, ученый Салим Нидаль обратил внимание на признаки, которые могут обозначать о наличии в пищеводе раковой опухоли.

Медик рассказал корреспонденту издания "Известия" о том, что затруднение при глотании, неприятные ощущения в области грудной клетки, живота, рвота, понос, потеря веса, кашель, проблемы с дыханием могут свидетельствовать об опасном для жизни недуге.

Специалист отметил, что на ранних стадиях как и другие формы онкологии рак пищевода может протекать бессимптомно.

Доктор не скрывает, что такое положение вещей сильно затрудняет постановку диагноза.

Нидаль предостерег, что любой из перечисленных симптомов должен стать "звоночком" для обращения за помощью и прохождением обследованием.

Онколог напомнил что, чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов вылечится от смертельно опасного заболевания.