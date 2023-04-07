Оборвите все круглые почки на смородине: они заражены

Если вы заметили такие почки на кусте, это значит, что ягодник заражен вредителем – смородиновым почковым клещом.

Самки насекомого поселяются в почках и выделяют пищеварительные ферменты, из-за которых почки раздуваются и становятся круглыми.

Чем опасен смородиновый почковый клещ?

Этот мелкий вредитель, размеры которого не больше 0,2 мм, несет растениям серьезную угрозу. Он живет внутри почек и побегов.

Самым любимым кустарником насекомого является черная смородина, но он может поражать также и красную, и белую.

Клещи высасывают из растений соки и являются разносчиками опасных инфекций.

Если не принять срочные меры, то можно лишиться всего урожая, а затем и растения.

Методы борьбы

Одним из методов истребления вредителя является удаление круглых почек с кустарника ранней весной. В эту пору года они хорошо заметны.

Но такой способ поможет очистить куст лишь частично. В визуально нормальных почках так же могут жить клещи, которые продолжат размножаться.

Поэтому самым эффективным способом является обработка химикатами.

Подойдут такие препараты как: Алиот, Фуфанон-Нова и Профилактин. Опрыскать куст нужно весной 2-3 раза до распускания почек.