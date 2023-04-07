Минус три часа сна равны ста граммам водки: невыспавшийся водитель опасен так же, как и пьяный

Ученые Университета Центрального Квинсленда из Австралии показали: если водитель спал 4–5 часов или меньше, вероятность ДТП у него будет такая, как если бы он выпил перед поездкой, сообщает Вокруг света.

Но, если за лишние промилле могут оштрафовать либо лишить прав, то за усталость ответственности нет, отмечают авторы. Потому за последние десятилетия число ДТП, вызванных алкоголем, снизилось.

А цифра связанных с усталостью аварий - нет. Исследователи задались вопросом: можно ли это изменить?

По данным ученых, 20 процентов всех автоаварий происходят из-за усталости водителя. Они пришли к выводу, что сон меньше 4-5 часов в сутки сопоставим управлению автомобилем с 0,05% алкоголя в крови водителя.

Эффективность вождения после 4–5-часового сна заметно снижается, вероятность аварии возрастает примерно вдвое по сравнению с людьми, которые хорошо отдохнули, — заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature and Science of Sleep.

Как и со спиртным, с каждым утраченным накануне часом сна, опасность попасть в аварию растет.

Авторы исследования считают, что от водителей нужно требовать соблюдения определенного количества часов сна перед поездкой - так же, как и запрета на употребление спиртного.