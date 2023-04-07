Родители фанатки Дани Милохина заплатили блогеру 3 миллиона российских рублей

Родители фанаток блогера еще не так давно за встречу с ним готовы были выложить немалую сумму.

На одну из подобных встреч Даню Милохина даже пригласили прямо домой. Точнее, как он уточняет, - его купили.

Реально, чуваки, прикиньте: приехал в квартиру к ней просто пообщаться, потусить и поснимать тиктоки, — вспоминает Даня в подкасте Эльдара Джарахова.

Визит интернет-звезды обошелся родителям его юной поклонницы почти в 3 миллиона российских рублей.

Несмотря на домашний формат, встреча с кумиром для девочки стала знаковой: благодаря Дане она наконец-таки надела брекеты.

Ее мама говорит: "Даня, повлияй как-то на нее, так как у нее кривые зубы, но она боится ставить брекеты — мол, больно, некрасиво, все дела", — рассказал тиктокер.

О том, что девочка послушала его, Милохин позже узнал из соцсетей, потому что был подписан на эту фанатку.

Юная поклонница похвасталась обновкой и рассказала: она, как и Даня, решилась на брекеты. Милохин с ними выглядит красиво, и она - тоже.