Крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж также создаст новое специализированное подразделение, которое сосредоточится на аккумуляторных электромобилях нового поколения, заявили руководители высшего звена на брифинге в пятницу, рассказывая о планах новой команды руководителей.
Toyota, включая ее люксовый бренд Lexus, в настоящее время имеет на рынке всего три аккумуляторные модели, и в прошлом году было продано менее 25 000 таких автомобилей по всему миру.
Инвесторы и экологические группы критикуют Toyota за медленное внедрение автомобилей на аккумуляторах, утверждая, что она уступила позиции Tesla Inc и другим компаниям, которые более проворно воспользовались быстро растущим спросом.
Японский автопроизводитель возразил, что электромобили - это лишь один из вариантов для клиентов, и что бензино-электрические гибриды, такие как новаторский Prius, являются более реалистичным выбором для некоторых рынков и водителей.
"В ближайшие несколько лет мы расширим нашу линейку в важной категории аккумуляторных электромобилей", - заявил на брифинге генеральный директор Кодзи Сато, впервые занявший этот пост, но добавил, что гибриды останутся важной опорой.
Ожидается, что к 2030 году электромобили составят более половины всего мирового производства автомобилей.
Toyota выпустит 10 новых аккумуляторных моделей EV к 2026 году
Toyota Motor Corp представит 10 новых моделей с аккумуляторными батареями и планирует к 2026 году продавать 1,5 миллиона электромобилей в год, стремясь к быстрому росту на рынке, где ее уже давно обогнали конкуренты.
Крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж также создаст новое специализированное подразделение, которое сосредоточится на аккумуляторных электромобилях нового поколения, заявили руководители высшего звена на брифинге в пятницу, рассказывая о планах новой команды руководителей.
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