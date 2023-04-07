Toyota выпустит 10 новых аккумуляторных моделей EV к 2026 году

Крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж также создаст новое специализированное подразделение, которое сосредоточится на аккумуляторных электромобилях нового поколения, заявили руководители высшего звена на брифинге в пятницу, рассказывая о планах новой команды руководителей.



Toyota, включая ее люксовый бренд Lexus, в настоящее время имеет на рынке всего три аккумуляторные модели, и в прошлом году было продано менее 25 000 таких автомобилей по всему миру.



Инвесторы и экологические группы критикуют Toyota за медленное внедрение автомобилей на аккумуляторах, утверждая, что она уступила позиции Tesla Inc и другим компаниям, которые более проворно воспользовались быстро растущим спросом.



Японский автопроизводитель возразил, что электромобили - это лишь один из вариантов для клиентов, и что бензино-электрические гибриды, такие как новаторский Prius, являются более реалистичным выбором для некоторых рынков и водителей.



"В ближайшие несколько лет мы расширим нашу линейку в важной категории аккумуляторных электромобилей", - заявил на брифинге генеральный директор Кодзи Сато, впервые занявший этот пост, но добавил, что гибриды останутся важной опорой.



Ожидается, что к 2030 году электромобили составят более половины всего мирового производства автомобилей.