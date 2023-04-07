Опытный огородник рассказал, что нужно положить в землю при посадке огурцов для богатого урожая

Напитайте почву перед посадкой полезными веществами, и огурцы завалят урожаем.

Как готовить землю к выращиванию зеленцов?

В месте, где будут расти огурцы, делаем углубление на 40 см, наполняем его органическим удобрением (солома, прошлогоднее сено), туда же прибавьте немного аммиачной селитры, чтобы ускорить процесс разложения.

Все это закрываем слоем земли и поливаем. Пройдет две недели, и грунт для возделывания огуречной культуры будет готов.

При этом, приступая к посадке, положите на дно лунки калийное удобрение, например, сернокислый калий. Можно добавить состав с включением азота (азофоска, мочевина).

Совершив все эти действия, вы получите действительно плодородный грунт, на котором огурцы будут расти в больших количествах и отменного качества.