Индейцы из северной Мексики восстановили свои традиции «пасхальной недели»

Ритуалы Великого поста и Страстной недели племени яки - это синкретизм католицизма с их мировоззрением, на которое повлияла городская жизнь, когда семьи этой этнической группы мигрировали из сельской местности в Эрмосильо, столицу Соноры.



Алехандро Агилар Зелени, исследователь из Национального института антропологии и истории (INAH), объяснил EFE, что традиция, известная как fariseos (или chepayecas на родном языке), представляет собой представление Страстей Христовых с церемониями, которые объединяют культуру их предков с культурой, привитой миссионерами-иезуитами и францисканцами.



"Это очень интересный процесс, который порождает традиции Великого поста и Страстной недели, потому что, с одной стороны, существует традиционная религия яки, связанная с миром природы "juya ania", миром снов "tenku ania" и миром цветов "sewa ania", - пояснил эксперт.



С другой стороны, в их взаимодействии с иезуитским катехизисом "эта религиозность живет там, где есть олени, пасколи, матачины, фарисеи, маленькие ангелы и другие персонажи, которые порождают всю эту великую традицию", - добавил он.