Самодельный отпугиватель кротов: нюансы, которые заставляют его работать

На его участке уже много лет нет этой живности, так как везде расставлены такие отпугиватели.

Суть все та же: на штырь надевается металлическая банка и он вкапывается в землю.

Но важно, чтобы штырь был металлическим, а ни в коем случае не деревянным. Так пивная банка будет греметь громче.

Металлический штырь необходимо заглубить в грунт не менее, чем на 50 см, а сверху надевается банка, звук от которой переходит в почву.

Кроты уходят, так как не любят постороннего шума.

Втыкать такие погремушки можно в любом месте: чем больше, тем лучше.

Важно, чтобы они стояли по периметру участка, тогда кроты гарантированно не переберутся к вам от соседей.