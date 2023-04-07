Огородник со стажем объяснил, чем поливать мокровь, чтобы она не гнила на грядке

Дачники с опытом знают как бороться с загниванием корнеплодов в земле. Эту проблему решать надо заранее, предупреждая ее появление.

Потому что потом испорченный овощ никак не исправишь.

Приготовьте раствор на основе простых доступных компонентов: 3 г сухого порошка борной кислоты, 3 г перманганата калия, 10 литров воды.

После перемешивании состав можно применять для полива. Поливаем в корневую часть растения. Перед процедурой не забудьте увлажнить почву.

Полив с марганцовкой делаем только через два часа после обычного полива.

Повторно пролить корни моркови розовым раствором надо через 20 дней. Сделайте несколько таких поливов, и морковь будет чистой, крупной и крепкой.

Заодно обработайте растение от опасного вредителя - морковной мухи. Сделайте раствор: на 10 л внести столовую ложку любого молотого перца.