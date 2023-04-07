Знающий огородник дал советы новичкам о том, как выращивать репчатый лук

Сначала надо озаботиться о подготовке семенного материала. А именно - обеззаразить его. Готовим раствор из литра воды и соли (столовая ложка).

Помещаем туда луковицы на какое-то время. Потом промываем их и на этот раз замачиваем в розовом растворе марганцовки. Опять хорошо промываем чистой водой.

Еще один важный момент - обработка от вредителей. Угрозу представляет луковая муха. Меры против нее надо принимать после прорастания первых листиков.

Делаем состав для обработки: две столовые ложки нашатырного спирта вливаем в десять литров воды.

Этого количества достаточно, чтобы обработать 2 квадратных метра земли. Когда вы обработали свой лук, на другой день полейте его чистой водой.

По прошествии двух недель после нашатырной воды даем раствор из соли: столовая ложка на литр воды.