Spiegel: Зигфрид Вольф хочет выпускать автомобили «Волга» на российском заводе Volkswagen

В январе нынешнего года бизнесмен направил Владимиру Путину инвестиционный план по спасению российского автопрома.

План предусматривает финансовые вложения в данную сферу в размере 60 млрд руб. и запуск двух предприятий.

Одним из них Вольф предложил сделать завод Volkswagen в Калуге. По его мнению, два предприятия могли бы выпускать 270 тыс. автомобилей «Волга» ежегодно.

Зигфрид Вольф является членом наблюдательного совета автомобильного концерна Porsche SE, который контролирует автоконцерн Volkswagen AG