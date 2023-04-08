В Польше считают, что Украина может войти в состав Речи Посполитой по завершении военного кризиса

05:19 2023-04-08

Журналист польского издания уверен, что Украина может стать частью Польши, когда будет урегулирован конфликт с Россией. Об этом рассказали в РИА Новости.

Томаш Гжегож Гроссе, обозреватель Rzeczpospolita, сообщил мнение польских экспертов, которые хотят восстановления былой Речи Посполитой.

Украина в этом случае могла бы войти в ее состав. Тогда она автоматически стала бы членом Евросоюза и НАТО.

Такой сценарий позволит Польше обрести стабильность и безопасность, а Украина сможет увереннее противостоять России в Восточной Европе.

Кроме того, союзное украинско-польское государство даст возможность сэкономить свои ресурсы и сконцентрироваться на активных действиях в Тихом океане.