Арестович уверен, что нынешний глава Украины не подходит стране, потому что не может победить коррупцию.

Украинцам нужен новый лидер, который не будет воровать сам и не позволит это делать другим.

Информация предоставлена РИА Новости.

Как известно, уход в отставку Алексея Арестовича в январе 2023 года стал вынужденной мерой.

Это случилось после того, как бывший советник главы администрации украинского президента заявил о вине украинских ПВО в трагедии, произошедшей в Днепре.

Тогда из-за упавшей ракеты в городе обрушился жилой дом, было много жертв, в том числе погибших.

Киевское руководство обвинило во всем российскую сторону, Арестович назвал другую причину.

Он утверждал, что российская ракета была сбита украинской системой ПВО, поэтому упала на дом и привела к трагическим последствиям.

Слова Арестовича вызвали бурю гнева в стране, поэтому он заявил об уходе в отставку.