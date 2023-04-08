Зигфрид Вольф намерен наладить выпуск автомобилей на заводах РФ ГАЗ и Volkswagen

Сотрудники ТАСС ссылаются на немецкое издание Der Spiegel. В источнике сообщается, что суть предложения Вольфа заключается в следующем.

Он намеревается выпускать на территории России около 270 тыс. автомобилей в год. Проводиться в жизнь этот план будет на заводах ГАЗ в Нижнем Новгороде и Volkswagen в Калуге.

Кроме того Зигфрид Вольф собирается восстановить в России производство машин Skoda, у которых будет обновленный дизайн, имеющий признаки российских моделей "Победа" и "Волга".

По мнению бизнесмена, осуществление проекта будет способствовать созданию новых 12000 рабочих мест.

Как известно, до 2019 года Зигфрид Вольф занимал пост председателя совета директоров предприятия ГАЗ.

Теперь он член состава наблюдательного совета немецкого изготовителя автомобилей Porsche.