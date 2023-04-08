Анастасия Волочкова предъявила Большому театру в Москве иск на 95 млн российских рублей

Анастасия Волочкова подала исковое заявление в Верховный суд России с требованием взыскать с Большого театра в Москве 95 миллионов рублей за годы, что она не выступает на его сцене. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал "Звездач".

Адвокат балерины Евгений Корчаго на перспективы дела смотрит с оптимизмом, он уверен в правоте своей подзащитной. В самом театре иск официально пока не комментировали.

Волочкова ранее уже судилась с Большим театром, дело рассматривал Тверской суд Москвы. Тогда балерина проиграла, и сейчас обратилась в высшую инстанцию.

Дело в том, что в 2003 году балерина со скандалом покинула театр. Учреждение не продлило с ней контракт. Одной из причин было названо то, что артистка набрала вес, и партнеры не могли выполнять с ней танцевальные элементы.

Балерина сочла увольнение незаконным, она добилась восстановления на работе, а потом наступило странное затишье. Анастасия занялась сольной карьерой, и в театре, как выяснилось не появлялась, хотя ее трудовая книжка оставалась там.

Балерина числилась там сотрудницей, однако заработную плату ей не начисляли, она не была задействована в спектаклях.

Эта история вскрылась в 2020 году, когда балерина задумалась о пенсии. Прима, согласно российскому законодательству, может выйти на пенсию после 15-ти лет стажа, а артистка кордебалета - после 20-ти.

Волочкова стала собирать документы в Пенсионный фонд, и выяснилось: в период после 2003-го года, то есть, ее восстановления в Большом, на Анастасию не производили пенсионные отчисления. Но и заработной платы в этот период в театре у нее не было.

Тогда Волочкова пошла в Тверской районный суд, чтобы обязать театр выплатить ей зарплату за все эти годы и добиться отчислений в Пенсионный фонд. Сейчас звезда повторяет свою попытку.