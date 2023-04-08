Ради роли Дракулы: чтобы сыграть этого героя, Николас Кейдж спилил себе зубы

Знаменитый актер Николас Кейдж ради того, чтобы сыграть роль графа Дракулы в кинофильме «Ренфилд», пошел на немалые жертвы. Артисту спилили зубы, и вместо них установили остроые и тонкие протезы. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на американские СМИ.

Визажист кинокартины Кристиен Тинсли рассказал:

Мы спилили зубы у Николаса, и зубные протезы так установили, чтобы не мешали ему разговаривать. Кейдж хотел вызвать эмоции, сыграть должным образом, потому они такие тонкие.

Как выяснилось, это далеко не единственный дискомфорт, с которым вынуждена столкнуться знаменитость.

Чтобы уложить прическу и в целом создать образ, как того требует сюжет, звезде Голливуда приходилось проводить в кресле мастера-гримера по три часа.

Но благодаря такой трудоемкой работе Кейдж настолько вживался вроль, что не выходил из нее даже после остановки мотора.