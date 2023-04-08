Чичерина и Апачев сделали клип, посвященный военкору Татарскому

Юлия Чичерина и Аким Апачев завершили работу над клипом "Солдат", которую музыкант назвал большим коллективным трудом.

Причем авторство первого куплета принадлежит Ринату Есеналиеву.

Аким Апачев:

Перечитав несколько раз молитвослов воина, написал молитву. Юлия наполнила композицию уникальной вибрацией. Ветхозаветная аранжировка принадлежит Богдану Солодовнику. Даже после смерти он пылает Русским Духом. «Солдат» - это про него.

Песня рассказывает о простом русском воине, который встал на защиту Родины. Ее посвятили всем погибшим солдатам.

Выпуск клипа был приурочен к Пасхе, но случившиеся печальные события ускорили его выход, иначе говоря, "время внесло корректировки".