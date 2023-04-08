На жену Александра Малинина в полицию пожаловалась соседка

У жены российского исполнителя Александра Малинина Эммы появились проблемы с соседями по дому. Как сообщает 5-tv.ru, женщину обвиняют в том, что она перекрыла эвакуационный выход.

Соседка по имени Ирина проживает в соседней с Эммой квартире и всерьез опасается за свою жизнь.

По словам москвички, если в доме случится пожар, она не сможет эвакуироваться. И причина тому - роскошная двухэтажная квартира Малининых.

Более того: женщина в полиции заявила, будта жена Малинина в сговоре с пожарными, и забрала в собственность один из технических коридоров общего подъезда. Тем самым - закрыла эвакуационный выход на крышу.

Соседка не сомневается в том, что сотрудники МЧС преднамеренно не замечают всех нарушений. Представители правоохранительных органов уже начали проверку в отношении сотрудников надзорных подразделений МЧС - по факту возможного злоупотребления полномочиями.