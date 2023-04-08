Роману Костомарову сделали еще одну сложную операцию

Легендарный фигурист Роман Костомаров почти три месяца находится в реанимации больницы Коммунарка в Москве, куда попал в очень тяжелом состоянии. Как сообщает Prozvezd.info со ссылкой на свой источник, 46-летний заслуженный мастер спорта России чувствует себя лучше.

Роман на днях перенес операцию, спортсмену сформировали культю ноги. Это нужно для будущего протезирования. Мы думаем, он будет у нас в реанимации до момента, пока не установят протезы, то есть - до победного. По-прежнему с ним рядом жена, часто приходит брат, - рассказал источник.

Дети и родители, по словам источника, пока не приходили. Сейчас олимпийский чемпион дышит сам. Самостоятельно ест, пьет, разговаривает. Его состояние оценивается, как стабильное.

Издание напоминает, что фигуриста доставили в клинику с объемным воспалительным поражением легких. Кроме того, у Костомарова обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, а также сепсис.

Спортсмен долго находился в медикаментозной коме, перенес несколько тяжелых операций. У мужчины из-за начавшегося некроза тканей удалили стопы и кисти. Сейчас Костомарова постепенно подготавливают к установке протезов.

Но, как утверждают специалисты, процесс может продлиться не один месяц.