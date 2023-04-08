Зарядка, кофе, позитив: 97-летний композитор Александр Зацепин раскрыл секрет своего долголетия

Легендарный композитор Алекесандр Зацепин стал гостем очередного выпуска шоу "Моя мелодия", который вышел в эфире телеканала «Россия» с Николаем Басковым в качестве ведущего, сообщает Вокруг ТВ.

97-летнего музыканта зал встречал почти стоя. Николай Басков подчеркнул, что аплодисменты в адрес композитора полностью заслужены, ведь он является музыкальной легендой.

Ведущий также признал, что Зацепин находится в отличной форме. И попросил его поделиться секретом долголетия. Зацепин тайны из этого делать не стал, и признал, что магии никакой нет.

Может, это генетика, может - образ жизни. Считаю, и то, и другое. Я всегда встаю в одно и то же время: в 7 утра, а ложусь примерно в 23.00-00.00. Как поднимаюсь, полчаса у меня зарядка. Дальше помыться, легкий завтрак. Я не расту уже, мне не нужно набирать калории, потому какие-нибудь сырники, кофе, — поделился музыкант.

Басков при этом пошутил, что он всю жизнь считал, что кофеин вреден, и отказывался от него. А сейчас перед ним стоит живое опровержение этого мифа.

Александр Зацепин также признался, что он оптимист по жизни. Все печальное, грустное, негативное композитор старается забывать, а в памяти оставлять лишь хорошее.