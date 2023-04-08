Дочь футболиста Малафеева пожаловалась, что отец и мачеха от нее отвернулись

Дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева не сумела наладить отношения с семьей после своего возращения из рехаба. Год назад 19-летняя Ксения закончила курс реабилитации от наркотической зависимости.

Как сообщает КП, наследница футболиста в своем блоге сообщила, что отношения с отцом и мачехой прекратились из-за недопонимания.

Вообще мне стало все равно, кто и что там говорит, не верит в меня. Семья от меня отвернулась, им нужна идеальная картинка, - написала Малафеева. Никогда не пробовала быть какой-то не такой. Я всегда настоящая, максимально открыта людям и искренняя, хочу наслаждаться жизнью, получать кайф. Да блин, всегда я нахожу пути и лазейки в жизни, не хочется сдаваться. Часто хочется что-то кому-то доказать, но - пора взрослеть, Ксюша. Пора понять, что не смогу их заставить вести себя иначе.

Сейчас Ксения проводит время в Дубае. По ее словам, она ведет здоровый образ жизни, медитирует, занимается йогой, читает книги. Но новые увлечения девушки не смогли скрепить семейные узы.

Ксения - старший ребенок от первого брака футболиста с Мариной Безбородовой. В 2011-м году женщина погибла в ДТП, без матери осталось двое детей.

Футболист через год завел новый роман - с тусовщицей и ди-джеем Екатериной. Пара поженилась новая супруга Малафеева приняла детей мужа. Ксения тоже подружилась с мачехой, но в 16 лет у нее начались проблемы с наркотиками. Девушке даже дали срок за сбыт запрещенных веществ.