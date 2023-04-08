Опытный садовод дал три совета по выращиванию крепкой баклажанной рассады

Садовод со стажем научил трем основным этапам выращивания рассады баклажанов, чтобы гарантированно остаться с урожаем.

Первый совет касается посадки

Рассада, готовая к высадке в открытый грунт, вырастает за 45-50 дней, для теплицы этот срок еще меньше - 35-40 дней.

Емкости для семян выбираем просторные, чтобы баклажану не было тесно, иначе он будет медленно расти, даст меньше завязей и быстрее закончит плодоношение.

В узкой таре корням некуда расти, они сохнут и погибают. Рассада начинает осыпаться и вытягиваться.

Второй совет относится к условиям выращивания

После прорастания первых всходов не некоторое время снижайте температуру на 5 градусов и организуйте баклажану круглосуточную подсветку.

Позже привычный температурный режим возвращаем, чтобы не было вытягивания и уплотнения стеблей.

Пикировка будет стрессом для рассады баклажана, откажитесь от нее. После этой процедуры растение плохо переносит жаркие и сухие погоды, снижается его урожайность.

Постоянно подсвечивать баклажан тоже не нужно. Только первые дни. Более того, рассаду лучше немного затенять, защищая от прямого солнца.

Чтобы появились завязи, нужен короткий световой день, при постоянном досвечивании этого не будет.

Пересадив рассаду на улицу, накройте ее пленкой в первое время, защищая от холодов и активного солнца. Перед высадкой рассаду надо закаливать, постепенно приучая к низким температурам.

Для успешной закладки плодов нужно тепло - 20-25 градусов выше нуля. Максимальное подсвечивание проводим в первую треть рассадного периода (до 16 часов), во вторую треть - до 14 часов, а потом уже хватает естественного освещения.

Запомните, чем выше температура, тем дольше надо подсвечивать, при низкой время подсветки уменьшается.

Третий совет о том, как правильно кормить

Подкормки нужны и важны, но перебарщивать нельзя. Иначе пойдет вытягивание, деформация стебля. Любят баклажаны калий и магний.

Если дать много азота, то эти элементы растение не сможет усваивать. Фосфор - это хорошо, органику лучше не давать.

Излишняя подкормка проявляется переросшими листьями, тонкими стеблями, слабыми корнями. Урожай тоже будет плохим.

Если не получилось создать идеальные условия для роста рассады, подкормки лучше не делать до момента пересадки на постоянное место.

Тогда будете давать удобрения в таком порядке: калий, фосфор, азот.

Главная цель во время рассадного периода - получить крепкую здоровую рассаду, не обязательно она будет мощная, пышная и рослая.

Взрослый куст уже на постоянной грядке сам возьмет свое и постепенно наберет рост и нарастит зелень.