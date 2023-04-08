Настя Ивлеева похвасталась покупкой автомобиля за 40 млн российских рублей

32-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева похвасталась своей покупкой в соцсетях. Звезда купила Ламборджини за 40 миллионов рублей.

Как уточняет Рrozvezd.info, девушка сразу рассказала об этом всем своим подписчикам.

В нынешнем году Ивлеева также решила опять попытать счастья в ресторанном бизнесе. Ранее она пыталась уже открыть крутой бар, но потерпела неудачу. Но в этом году испытать фортуну решила уже с опытными рестораторами.

Не исключено, что дела идут хорошо, поэтому телеведущая решила купить машину люксового класса.

К слову, несколько недель назад красавица позволила себе и другие дорогие покупки. В их числе - винтажная сумка Birkin за 850 000 российских рублей. Эта лимитированная модель для Hermès создана модельером Жан-Полем Готье.

Коллекцию нарядов звезды также пополнило винтажное платье Maison Margiela образца 2008 года.