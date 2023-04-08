Муж Анны Нетребко назначен директором театра оперы и балета в Азербайджане

Оперная дива Анна Нетребко сообщила новость: ее муж и коллега по сцене Юсиф Эйвазов возглавил Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.

Ты можешь все! Люблю, горжусь безмерно, — подписала Нетребко публикацию в соцсети.

Как сообщает МК, Нетребко пожелала мужу удачи и вдохновения на новом поприще, а также - верных соратников и единомышленников.

Сам Эйвазов эту новость пока не комментировал, однако репостнул в соцсетях десятки постов-поздравлений от друзей и коллег.

Ранее должность директора Азербайджанского театра оперы и балета занимал Акиф Меликов, руководивший учреждением с 1989 года.