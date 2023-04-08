Бывалый огородник научил простому забытому способу уничтожения колорадского жука

Предлагаем проверенный, работающий, но незаслуженно позабытый способ борьбы с вредителями картошки.
Понадобится 10 л теплой воды, 100 г уксуса, 100 г порошка горчицы. Приготовление не составит труда: надо лишь все перемешать и немного настоять. Раствором опрыскиваем все кусты.
Можно сделать и по-другому. Насобирайте в огороде сорной травы, обмакните букет в раствор и потом тщательно обрызгайте ваш картофель.
Три таких водных процедуры - и от жуков не останется и следа, не придется гнуть спину в поисках паразитов, и картошка скажет спасибо.
Как обещают опытные дачники, эффект от такой процедуры будет довольно длительный, хватит практически на весь сезон.