Опытный садовод рассказал про средство, которое поможет рассаде отойти после пикировки

Речь пойдет о Цирконе, волшебном средстве для любой рассады. Препарат сделан из натуральных компонентов и получает хорошую реакцию от растений.

Рассада лучше растет, гармонично развивается, получает иммунитет от агрессивного воздействия внешних условий.

Выглядит Циркон как жидкость желтого цвета, отдающая запахом спирта, препарат разлит по ампулам.

После пикировки надо полить рассаду Цирконом или опрыскать ее. Тогда саженцы быстрее приживутся на новом месте, корешки начнут активно отрастать.

Приготовленный раствор не храним, а используем сразу.

Для рассады нельзя применять концентрированный раствор, разводим так: три капли на два литра воды. Обрабатываем растения раз в 10 дней.

Цирконом можно поддерживать и те растения, которым пересадка не нужна. Он помогает ускорить рост, укрепить здоровье, нарастить корни и зелень.

Поливайте Цирконом рассаду, которую уже перенесли на улицу. При изменчивых погодах он будет защищать молодую поросль от холодов, сделав ее более стойкой и сильной.