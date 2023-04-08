Филлип Киркоров признался, что его связи с Аллой Пугачевой оборваны

Филипп Киркоров после развода долгое время поддерживал отношения с бывшей женой Аллой Пугачевой. А теперь артист уточнил, что их связь оборвалась. И рассказал, когда именно, сообщает Космополитен.

Примадонна и поп-король развелись в 2005-м году. Певица долго не грустила, и вскоре вышла замуж в пятый раз - за шоумена Максима Галкина.

Народный артист России время от времени бывал в гостях у Аллы Пугачевой в замке звезды в подмосковной деревне Грязь. Но общение певцов, как выяснилось, прервалось еще до отъезда Аллы Борисовны и ее семьи в Израиль. Это случилось не по вине Филиппа Бедросовича.

Мы с Аллой прожили десять лет. Я ей благодарен за эти годы. Она многому меня научила. Да, у нас по многим вопросам были разные позиции. Алла с Максимом все наши контакты обрубили сами - еще до этих всех событий, хотя я слова худого про них не сказал. Зато теперь я здесь Примадонн, — пояснил Киркоров в интервью АиФ.

Год назад Филипп Киркоров заступился за экс-жену и Галкина, когда журналистка Маргарита Симоньян высмеяла юмориста, который, по ее словам, женился на «пожилой женщине», чтобы обогатиться.