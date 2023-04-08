Дачник со стажем рассказал о сроках высаживания огуречных семян

Как правило для того, чтобы получить хорошую крепкую рассаду огурцов для переноски в открытый грунт, достаточно 25-30 дней. К этому количеству прибавляем еще 5 дней.

Примерно столько нужно, чтобы семена проросли.

Собираясь пересаживать подросшую рассаду, посмотрите на погоду, подходит ли она для этого. При неблагоприятных условиях процедуру лучше отложить на пару дней.

Для переноса в теплицу погода имеет меньшее значение.

Огурцам необходимо тепло, если случатся неожиданные заморозки ночью, растения могут погибнуть.

Хорошо, если температура на улице будет от +15 градусов, но идеальный вариант - около 20 градусов тепла. Погода должна устояться, чтобы не было резких колебаний.

Если вы уже определились с датой посадки, отсчитайте от нее 4-5 недель назад и получите дату высадки семян.

Для умеренного климата это может быть середина/конец апреля (для улицы) или март/начало апреля (для теплицы).