Егор Крид прогорел с косметическим бизнесом

Певец Егор Крид два года назад основал свой именной косметический бренд, о чем не раз заявлял публично, сообщает Рамблер.

При этом музыкант в данном бизнесе не преуспел. По данным Телеграм-канала Mash, компания «Крид косметикс» за период существования бренда на 50 тысяч рублей ушла в минус.

Источник уточняет, что обороты компании тоже были небольшими – около 2-3 миллиона рублей.

Сейчас рэпер активно готовится к открытию уже другого бизнеса. Заведение Егора Крида прописалось на Новом Арбате — аккурат по соседству с известным рестораном Тимати и Антона Пинского Redbox.

Ждать осталось совсем недолго. Ремонт помещения ресторана звезды уже завершен. Осталось только расставить мебель и вызвать службу клининга.