Эксперт-цветовод рассказал, почему кактусы растут длинными и тонкими и как этого избежать

Вытянувшийся кактус со временем искривляется и заваливается на бок или вообще обламывается.

Более крепкие и устойчивые экземпляры получаются при соблюдении особых правил ухода.

Есть разные виды кактусов: одни растут в ширину, другие - в высоту.

Например, некоторые сначала похожи на симпатичный шарик, который потом удлиняется и стремительно превращается в высокий столб.

Такой столбик порой достигает 20 м в природе. Другие же навсегда остаются пузатенькими - шаровидными или овальными. Эти растут медленно, но и уход за ними проще.

И все же даже представителям высоких видов можно придать более устойчивую и широкую форму. Важно создать условия, похожие на те, в которых кактус живет в природе.

Ему нужно много света, нехватка света провоцирует вытягивание и истончение.

Выносите летом кактус на свежий воздух, но постепенно, приучая к прямым солнечным ваннам. Начните с пяти минут в день.

Обеспечьте кактусу смену периодов покоя и активности. Весной и летом пусть он активно растет. Поливаем, кормим, даем больше света.

В октябре отправляем на покой - без поливов и подкормок. Но зимой даже во время покоя обеспечьте обилие света. Место при этом должно быть прохладное.

Если зимой мало света, сделайте досветку яркими лампами.