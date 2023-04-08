Огородник со стажем назвал два способа избавления от мышей на даче

Конечно, можно завести на даче котика, но это не всегда работает. Не все из них любят ловить мышей.

Можно применить яды, но они не всегда помогают, да и урожаю, дачным растениям это навредит.

Попробуйте безопасные методы, которые наверняка помогут вашей беде.Высаживайте черную и красную бузину по всей даче.

Мыши не любят это растение из-за высокого содержания в нем синильной кислоты, она отрава для грызунов, которые быстро сбегут с огорода подальше.

Запах томатной ботвы тоже неприятен мышам. Разложите ботву по даче в разных местах, особенно между грядками и вблизи забора.

Тогда грызуны будут обходить огород стороной. И при этом не пострадает урожай и почва от сильнодействующих химикатов.